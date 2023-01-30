Япония назвала неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил
Япония считает неприемлемой позицию России по вопросу рыбного промысла у Курильских островов. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Ранее Россия отказала Японии в проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу в территориальных водах РФ в районе Курил, напоминает Ura.ru. В МИД России объяснили это решение санкциями, введенными японскими властями, пишет RT.
По словам Мацуно, подобные действия Москвы «неприемлемы».
«Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», — заявил генсек.
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