«С больной головы на здоровую»: В ресторанном бизнесе открестились от нелегальных закупок
Разбираться с нелегальным выловом и поставками морепродуктов — задача Росрыболовства, а не ресторанов, сказал НСН Сергей Миронов.
Львиная доля вылавливаемой в России рыбы и морепродуктов уходит на азиатские рынки, Росрыболовству следует обратить внимание на то, чтобы продукция стала доступной отечественному потребителю. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе завещания заявил, что легальность большей части поставок краба в московские отели и рестораны вызывает сомнения, 40% поставок приходится на незаконный вылов. Об этом сообщило издание РБК. Миронов заявил, что рестораны не виноваты в том, что им поставляют нелегальный товар.
«В московские рестораны преимущественно приходит товар с нормальными документами. Здесь больше вопросов к тому, как нелегальный товар перевозится через всю страну, какими путями получают фальшивые документы. С ресторана взятки гладки — он сделал заказ через интернет, получил накладную, оплатил и посмотрел маркировку. Он не видит, что эти поставки неофициальные, его сотрудники сами не едут на Камчатку или в Мурманск и ничего там не ловят. Интересно получается: незаконно пойманный улов нелегально где-то хранится, перетаскивается через всю страну, а рестораны виноваты в том, что купили товар. Очень удобно перекладывать с больной головы на здоровую», — сказал Миронов.
По мнению собеседника НСН, решать вопросы, связанные с незаконным выловом и доставкой продукции, — прерогатива Росрыболовства.
«Для начала нужно понять, каким образом добывается нелегальный краб, как он складируется, как перемещается по России, как делаются документы. Где люди, которые это контролируют?» — задался вопросом он.
Также Миронов отметил, что большая часть краба, лосося и креветок по-прежнему экспортируется в азиатский регион.
«На рынке не хватает российских товаров, мы продолжаем кормить Азию нашей продукцией. И здесь опять же задача Росрыболовства — следить, чтобы товар задерживался на российском рынке, а не уходил в Азию в диком количестве. Причем также неизвестно, насколько легально и по какой цене проводятся поставки за рубеж», — заключил ресторатор.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что в Приморье не хватает холодильных мощностей для того, чтобы хранить дальневосточный лосось длительное время, а прямых контактов с московскими рестораторами для поставки им рыбы сразу после путины нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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