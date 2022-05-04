Нигерия: Россия проявляет интерес к строительству газопровода в Африке

По его словам, его офис посетили представители России на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», — сказал политик.

По его словам, трубопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок.

Напомним, российская компания «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Через него газ из России будет поставляться в Китай.

