Нигерия: Россия проявляет интерес к строительству газопровода в Африке

Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, сообщает Reuters со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву.

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По его словам, его офис посетили представители России на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», — сказал политик.

По его словам, трубопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок.

Напомним, российская компания «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Через него газ из России будет поставляться в Китай.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:АфрикаНигерияГазопровод
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