СМИ: ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в сфере энергетики

Это должно сократить зависимость ЕС от импорта газа из России. Соглашение с африканскими странами о поставках топлива может быть выработано Еврокомиссией в конце июня.

Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика готова к ситуации, если «Газпром» прекратит поставки газа.

