СМИ: ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в сфере энергетики

Евросоюз намерен сотрудничать со странами Африки, в том числе - с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, сообщает Bloomberg.

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Это должно сократить зависимость ЕС от импорта газа из России. Соглашение с африканскими странами о поставках топлива может быть выработано Еврокомиссией в конце июня.

Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика готова к ситуации, если «Газпром» прекратит поставки газа.

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