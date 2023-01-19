Мишустин: экономика России справляется со всеми вызовами
Российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Ашхабаде, выступая на Российско-Туркменском бизнес-форуме, сообщает РИА Новости.
«Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объёме. Экономика адаптируется», — отметил он.
Глава правительства РФ также подчеркнул, что 2022 год продемонстрировал способность России справляться с новыми вызовами.
По его словам, сейчас идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры, привычные механизмы уже не срабатывают.
«Считавшиеся мировыми расчётными единицами, показали свою ненадёжность, а на Россию и на тех, кто стремится развивать с ней взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление», - добавил Мишустин.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что спад российской экономики в 2022 году составил 2% ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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