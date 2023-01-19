Мишустин: экономика России справляется со всеми вызовами

Российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Ашхабаде, выступая на Российско-Туркменском бизнес-форуме, сообщает РИА Новости.

«Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объёме. Экономика адаптируется», — отметил он.