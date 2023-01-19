Мишустин: экономика России справляется со всеми вызовами

Российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Ашхабаде, выступая на Российско-Туркменском бизнес-форуме, сообщает РИА Новости.

«Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объёме. Экономика адаптируется», — отметил он.

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Глава правительства РФ также подчеркнул, что 2022 год продемонстрировал способность России справляться с новыми вызовами.

По его словам, сейчас идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры, привычные механизмы уже не срабатывают.

«Считавшиеся мировыми расчётными единицами, показали свою ненадёжность, а на Россию и на тех, кто стремится развивать с ней взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление», - добавил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что спад российской экономики в 2022 году составил 2% ВВП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ТуркменияРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
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