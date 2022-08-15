Lada Niva Travel вернулась на конвейер в Тольятти

«АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Как говорится в сообщении компании, 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года.

В базовое оснащение входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

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Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.

Ранее президент компании Максим Соколов сообщил о том, в конце августа «АвтоВАЗ» начнёт поставлять дилерам автомобили Lada с подушкой безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтопромТольятти"автоваз"
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