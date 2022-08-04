«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» перенесет производство автомобиля Lada Vesta с завода в Ижевске на предприятие в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

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Такое решение «АвтоВАЗ» принял в рамках своей новой стратегии развития.

«Исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «ЛАДА-Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса», — считает производитель.

Возобновление выпуска Lada Vesta запланировано на начало весны следующего года.

При этом завод в Ижевске продолжит работу и будет выпускать новую, электрическую версию Lada Largus.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТольяттиПроизводствоАвтомобили"автоваз"
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