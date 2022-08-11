«АвтоВАЗ» в конце августа начнет поставки машин с подушкой безопасности

Автомобили Lada с подушкой безопасности начнет поставлять «АвтоВАЗ» дилерам уже в конце августа. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если мы говорим только о подушке безопасности водителя, то цена, естественно, увеличится, но некритично: на 8 тысяч рублей. Две подушки, в том числе, для переднего пассажира — сумма удваивается, будет 16 тысяч», - отметил Соколов.

По его словам, предприятие старается удерживать цены, несмотря на то, что во всех сегментах автомобилестроения они выросли.

Президент «АвтоВАЗа» причинами роста цен в отрасли назвал, прежде всего, разрыв логистических цепочек и дефицит радиоэлектронной компонентной базы.

«АвтоВАЗ» заявил о планах создать новое семейство автомобилей

В планах автопроизводителя в следующем году возобновить выпуск машин с антиблокировочной системой тормозов (ABS), добавил Соколов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.


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