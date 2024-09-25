В Институте ВЭБ определили размер ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией

Для достижения целевого показателя инфляции в 4% Центробанку РФ необходимо поднять ключевую ставку до 52% годовых. К такому выводу пришли аналитики Института ВЭБ.

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По их мнению, в нынешних реалиях каждое повышение ставки на 1% будет приводить к замедлению инфляции лишь на 0,15%.

При этом они утверждают, что резкое повышение ключевой ставки не поможет, так как в настящее время большая часть инфляционных процессов в России носит немонетарный характер.

Ранее Совет директоров Центробанка РФ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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