В Институте ВЭБ определили размер ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией
Для достижения целевого показателя инфляции в 4% Центробанку РФ необходимо поднять ключевую ставку до 52% годовых. К такому выводу пришли аналитики Института ВЭБ.
По их мнению, в нынешних реалиях каждое повышение ставки на 1% будет приводить к замедлению инфляции лишь на 0,15%.
При этом они утверждают, что резкое повышение ключевой ставки не поможет, так как в настящее время большая часть инфляционных процессов в России носит немонетарный характер.
Ранее Совет директоров Центробанка РФ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru