Курс рубля заметно подрос
Курс рубля вырос на открытии Московской биржи на фоне роста нефтяных котировок.
По данным торгов на 10:08 доллар опустился до 69,8 рубля, евро — до 77,77 рубля Это минимальные значения с начала марта, когда российская валюта резко обесценилась после развала сделки ОПЕК+, сообщает RT.
Основные российские индексы также растут в начале дня. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,27 процента, а индекс РТС — 2,43 процента, пишет «Свободная пресса».
Нефть марки Brent в понедельник торгуется по 37,84 доллара за баррель (на пике выше 38 долларов), а WTI — 35,48 доллара.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустам Танкаев в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.
«Постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае. Следующим важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки», - отметил эксперт.
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