Курс рубля заметно подрос

Основные российские индексы также растут в начале дня. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,27 процента, а индекс РТС — 2,43 процента, пишет «Свободная пресса».

Нефть марки Brent в понедельник торгуется по 37,84 доллара за баррель (на пике выше 38 долларов), а WTI — 35,48 доллара.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустам Танкаев в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.

«Постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае. Следующим важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки», - отметил эксперт.