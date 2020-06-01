Курс рубля заметно подрос

Курс рубля вырос на открытии Московской биржи на фоне роста нефтяных котировок.

По данным торгов на 10:08 доллар опустился до 69,8 рубля, евро — до 77,77 рубля Это минимальные значения с начала марта, когда российская валюта резко обесценилась после развала сделки ОПЕК+, сообщает RT.

Мишустин: Общенациональный план восстановления экономики готов

Основные российские индексы также растут в начале дня. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,27 процента, а индекс РТС — 2,43 процента, пишет «Свободная пресса».

Нефть марки Brent в понедельник торгуется по 37,84 доллара за баррель (на пике выше 38 долларов), а WTI — 35,48 доллара.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустам Танкаев в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.

«Постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае. Следующим важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки», - отметил эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:"московская Биржа"Курсы ВалютРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры