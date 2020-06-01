Мишустин: Общенациональный план восстановления экономики готов

Правительство России уложилось в установленные президентом Владимиром Путиным сроки по подготовке общенационального плана восстановления экономики. Документ уже готов, в нём учтены предложения регионов и представителей делового сообщества, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 1 июня.

Сегодня же этот план будет представлен в Кремль, передаёт ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что власти направили на поддержку российской экономики в общей сложности 3,3 триллиона рублей, писало RT.

Часть опрошенных НСН экспертов называла предложенные правительством антикризисные меры запоздалыми и недостаточными. Для государства расширение объёмов помощи предприятиям будет затруднительно, поскольку дефицит консолидированного бюджета примерно сравнялся с размером фонда национального благосостояния, говорил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

