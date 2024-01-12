Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей

Так, курс евро расчетами «завтра» на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля — минимума с 13 декабря. При этом курс доллара опустился до 88,21 рубля.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в первую неделю торгов после новогодних праздников рубль останется волатильным. По его словам, затем на российскую национальную валюту начнут влиять фундаментальные факторы, передает «Радиоточка НСН».

