Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей

Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Так, курс евро расчетами «завтра» на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля — минимума с 13 декабря. При этом курс доллара опустился до 88,21 рубля.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в первую неделю торгов после новогодних праздников рубль останется волатильным. По его словам, затем на российскую национальную валюту начнут влиять фундаментальные факторы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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