Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
Российская валюта продолжает укрепляться на утренних торгах, евро уже опустился ниже 97 рублей, впервые за прошедший месяц. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс евро расчетами «завтра» на 9:52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля — минимума с 13 декабря. При этом курс доллара опустился до 88,21 рубля.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в первую неделю торгов после новогодних праздников рубль останется волатильным. По его словам, затем на российскую национальную валюту начнут влиять фундаментальные факторы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работника предприятия в Пензенской области задержали за связь со спецслужбой Польши
- Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
- СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде
- Росстат обнаружил сокращение разрыва между доходами россиян
- Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе
- СМИ: Состояние поэта Рубинштейна крайне тяжелое
- «Алкоголь — зло»: Лера Кудрявцева заявила о расставании с мужем-хоккеистом
- Гладков: В Белгороде могут использовать защитные конструкции на остановках
- СМИ: В мире наблюдается рост заболеваемости раком у молодого поколения
- ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru