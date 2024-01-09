Инвестстратег Бахтин: рубль до конца января может укрепиться у отметки 90 за доллар

По его словам, затем на российскую национальную валюту начнут влиять фундаментальные факторы. В первую рабочую неделю января курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 90,5-92,5. Рубль может поддержать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, контроль продажи валютной выручки и запланированный рост продажи валюты ЦБ РФ.

Против нацвалюты могут сыграть удешевление нефти и усиление доллара.

В базовом сценарии до конца января рубль может укрепиться у отметки 90 за доллар, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

