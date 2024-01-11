Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир
Стоимость турецкой лиры впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10 утра по московскому времени курс доллара составил 29,00 лиры, на какое-то время курс пробивал отметку в 30, продолжаются незначительные колебания.
Курс турецкой валюты обвалился ниже 28 лир за доллар уже в октябре 2023 года. Падение национальной валюты началось еще в начале 2023 года, обвал ускорился летом, а к октябрю достиг исторического предела. При этом в сентябре центробанк Турции уже поднял ключевую ставку с 25% до 30% - это рекорд с 2003 года. Ожидается, что будут приняты дополнительные меры, передает «Радиоточка НСН».
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