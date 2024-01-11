Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир

Курс турецкой валюты обвалился ниже 28 лир за доллар уже в октябре 2023 года. Падение национальной валюты началось еще в начале 2023 года, обвал ускорился летом, а к октябрю достиг исторического предела. При этом в сентябре центробанк Турции уже поднял ключевую ставку с 25% до 30% - это рекорд с 2003 года. Ожидается, что будут приняты дополнительные меры, передает «Радиоточка НСН».





