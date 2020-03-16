Курс доллара взлетел до 75 рублей
Курс американской валюты к рублю вырос на Московской бирже и по данным на 12:09 по московскому времени составил 75 рублей три копейки, а это на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. В свою очередь, курс евро составил 84 рубля 27 копеек, пишет RT.
Напомним, ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. Из-за этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний, отмечает РИА ФАН.
Между тем, как отметил министр финансов России Антон Силуанов, при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.
К слову, в условиях нестабильности курсов валют участники банковского сектора принимают разные решения по поводу ипотечных ставок – одни повышают, другие не намерены предпринимать никаких действий до заседания Центробанка по ключевой ставке, которое запланировано на 20 марта.
Отмечается, что рост ставок по ипотеке банки считают вынужденной мерой и связывают с нестабильной ситуацией на мировых фондовых рынках.
Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян объяснил в эфире НСН, что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса.
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