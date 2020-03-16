Курс доллара взлетел до 75 рублей

Курс американской валюты к рублю вырос на Московской бирже и по данным на 12:09 по московскому времени составил 75 рублей три копейки, а это на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. В свою очередь, курс евро составил 84 рубля 27 копеек, пишет RT.

Напомним, ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. Из-за этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний, отмечает РИА ФАН.

Между тем, как отметил министр финансов России Антон Силуанов, при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.