Силуанов рассказал, сколько потеряет бюджет России из-за низких цен на нефть

«Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8 процента ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах одного процента ВВП», -заявил Силуанов.

По словам министра, в связи с распространением эпидемии коронавируса, которая оказывает влияние на экономику России больше, чем низкие цены на нефть, Минфин намерен привлечь из Фонда национального благосостояния 600 миллиардов рублей на урегулирование ситуации внутри страны.

Напомним, ценовая война между Эр-Риядом и Москвой началась на нефтяном рынке после развала соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на фоне падения котировок из-за коронавируса. Его пандемию констатировала на этой неделе Всемирная организация здравоохранения.

С распадом сделки обвал цен на нефть продолжился – баррель марки Brent к концу рабочей недели стоил ниже 34 долларов, а Саудовская Аравия предложила Европе (традиционному российскому рынку сбыта) втрое увеличить поставки по цене 25 долларов за баррель.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН проанализировал прогноз торгово-промышленной палате о росте розничных цен в России в связи с падением рубля на бирже. В том числе, подорожании импорта от 10 до 35 процентов.

«Это неизбежно произойдет. Проблема в том, что падение рынка нефти означает падение и других рынков. То есть, международные оптовые цены на продукты будут находиться теперь на пониженном уровне. Это сгладит ситуацию. Промышленные товары тоже не должны будут сильно подорожать, потому что спрос проваливается по множеству стран. Просто нельзя говорить о кризисе, принято говорить о вирусе», - считает эксперт.

