Курс доллара впервые с ноября превысил 75 рублей

По данным Мосбиржи на 15:25 мск, американскую валюту оценивали в 75,075 рубля. Вырос и курс евро - до 85,03 рубля.

Отмечается, что индекс Мосбиржи вырос до 3775 пунктов, а индекс РТС наоборот снизился до 1584 пунктов.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что не вмешивается в работу Центробанка, который проводит независимую политику. По словам главы государства, если не повышать ключевую ставку, то в России может быть как в Турции, где резко обвалился курс национальной валюты.