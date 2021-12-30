Курс доллара впервые с ноября превысил 75 рублей
Курс доллара впервые с 30 ноября превысил 75 рублей, сообщает РИА Новости.
По данным Мосбиржи на 15:25 мск, американскую валюту оценивали в 75,075 рубля. Вырос и курс евро - до 85,03 рубля.
Отмечается, что индекс Мосбиржи вырос до 3775 пунктов, а индекс РТС наоборот снизился до 1584 пунктов.
Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что не вмешивается в работу Центробанка, который проводит независимую политику. По словам главы государства, если не повышать ключевую ставку, то в России может быть как в Турции, где резко обвалился курс национальной валюты.
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