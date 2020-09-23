Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей. Об этом говорят данные Мосбиржи.

По состоянию на 17:22 курс американской валюты вырос на 91 копейку — до 77,02 рубля.

Курс евро увеличился на 77 копеек и составил 89,91 рубля.

Обвал цен на нефть и евро по 90 рублей

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.

В свою очередь, экономист Денис Ракша рассказал НСН, в какой валюте лучше хранить сбережения обычному россиянину.

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ФОТО: pixabay.com
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