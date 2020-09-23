Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
23 сентября 202017:26
Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей. Об этом говорят данные Мосбиржи.
По состоянию на 17:22 курс американской валюты вырос на 91 копейку — до 77,02 рубля.
Курс евро увеличился на 77 копеек и составил 89,91 рубля.
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23 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru