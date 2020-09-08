Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения обычному россиянину.
Шведская крона, датская крона и швейцарский франк показали за последние шесть месяцев самый высокий рост к доллару среди европейских валют, выше, чем евро. Но для россиян обменные курсы франка в банках, как правило, не совпадают с рыночными, поэтому курсовые издержки могут быть выше доходности вложений в эту валюту.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения обычному россиянину.
«Кто профессионально работает на форексе, на валютном рынке, и так знают, как обращаться с разными валютами. Когда и во что входить, когда выходить. А непрофессионалам в эти экзотические валюты лучше вообще не соваться. Потому что они не понимают, что они делают. Они видят здесь и сейчас, что, например, швейцарский франк в последний месяц растет к доллару. Но всех обстоятельств они не знают, что может случиться с франком или со шведской кроной. И это потом оказывается для них совершенно неожиданным.
Поэтому лучше непрофессионалам в эти валюты не лезть. Для непрофессионала, у которого не очень много рублей и эти рубли надо сохранить надолго, прямая дорога в доллар. При всех пертурбациях доллар – это защитная валюта. Через два месяца закончится предвыборная кампания в США, выберут какого-нибудь президента, доллар все равно будет укрепляться», - сказал Ракша.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему государство не стремится обеспечивать рост зарплат в экономике.
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