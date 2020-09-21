Обвал цен на нефть и евро по 90 рублей

Мировые цены на нефть резко упали в ходе торгов в понедельник. Котировки североморской смеси Brent падали на 4 с лишним процента, на WTI – почти на 4,5, а в моменте – более чем на 5. Западно-техасская марка уже стоит дешевле 40 долларов за баррель.

Причинами столь резких колебаний нефтяных котировок эксперты называют опасения участников рынка в связи с возможным началом «второй волны» пандемии коронавируса. Она может спровоцировать значительное падение спроса на сырье, как это было во время первой волны. А падение спроса, в свою очередь, окажет давление на всю мировую экономику.

Опасения «второй волны» не беспочвенны – во многих странах Европы заболеваемость коронавирусом с началом осени резко растет. Самое большое число случаев заражения - в Испании, 659 тысяч зараженных. В столице страны Мадриде с понедельника введен карантин.

Санитарные власти Великобритании и вовсе говорят о критической ситуации с заболеваемостью: суточный прирост уже несколько дней составляет около четырех тысяч пациентов, что сопоставимо с майскими показателями «первой волны». Премьер Британии Борис Джонсон 22 сентября намерен обратиться к нации с предупреждением, что в стране введут общенациональный карантин, если граждане не будут соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. Уже с этой недели размер штрафа за их нарушение достигнет 10 тысяч фунтов.

В России с приходом осени количество новых заболевших коронавирусом тоже стало расти. Последний суточный показатель в целом по стране – 6 196 новых случаев. А в Москве он и вовсе достиг максимума за три месяца – 915 случаев, следует из данных оперативного штаба. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в стране превысило отметку в 1 миллион 100 тысяч, количество умерших составило почти 19,5 тысяч.

Российский рубль на фоне падения нефтяных цен и тревожных сообщений о динамике распространения коронавирусной инфекции тоже «занемог»: в ходе торгов на Мосбирже курс национальной валюты преодолел психологически важную отметку в паре с евро. Он поднимался до 90 рублей 40 копеек, однако к вечеру немного окреп – до 89,60. Предыдущий раз евро поднимался выше 90 рублей 7 сентября – на фоне дела Навального и первого заявления Ангелы Меркель о возможности увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток-2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером.

С тех пор геополитический фон в лучшую сторону не изменился: буквально накануне выходных Европейский парламент принял специальную резолюцию о необходимости провести независимое международное расследование инцидента с Навальным, усилить антироссийские санкции и остановить строительство «Северного потока-2».

