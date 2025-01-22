Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с 12 ноября
Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».
По данным на 12:59 мск, курс доллара падал на 3,01% - до 96,5 рубля. К 13:13 мск доллар замедлил падение и находился на уровне 98,38 рубля (-1,12%).
В свою очередь курс евро на российском межбанковском рынке в это же время снижался на 0,68% и находился на уровне 102,82 рубля.
Ранее доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия поставила под угрозу продление антироссийских санкций
- Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Россию и Украину
- В Пушкинский музей вернулась отреставрированная картина «Святой Себастьян» Луки Джордано
- Росрыболовство заявило о безопасности для здоровья рыбы в районе разлива мазута
- Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Иране
- В Москве выступит работавший с Канье Уэстом рэпер Desiigner
- Врач заявила, что постоянная усталость указывает на диабет и проблемы с щитовидкой
- В АТОР опровергли данные о вспышке гриппа среди россиян в Таиланде
- Депутат Бурляев заявил, что Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели Лермонтова
- В ООН объявили о возвращении международного туризма к доковидному уровню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru