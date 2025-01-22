Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с 12 ноября

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

По данным на 12:59 мск, курс доллара падал на 3,01% - до 96,5 рубля. К 13:13 мск доллар замедлил падение и находился на уровне 98,38 рубля (-1,12%).

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В свою очередь курс евро на российском межбанковском рынке в это же время снижался на 0,68% и находился на уровне 102,82 рубля.

Ранее доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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