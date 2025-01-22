Курс доллара упал ниже 99 рублей
22 января 202510:00
Доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке.
По состоянию на 09:48 мск американская валюта торгуется на уровне 98,78 рубля.
Днем ранее доллар на межбанковском рынке в моменте падал ниже 100 рублей.
Накануне Банк России опустил официальный курс доллара до 99,9282 рубля, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru