Курс доллара упал ниже 99 рублей

Доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке.

Доллар на межбанковском рынке несколько раз опускался ниже 100 рублей

По состоянию на 09:48 мск американская валюта торгуется на уровне 98,78 рубля.

Днем ранее доллар на межбанковском рынке в моменте падал ниже 100 рублей.

Накануне Банк России опустил официальный курс доллара до 99,9282 рубля, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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