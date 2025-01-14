СМИ: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
Уолл-стрит прогнозирует дальнейшее укрепление доллара на фоне политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков крупных банков.
Валютные стратеги TD Securities, Deutsche Bank и Goldman Sachs Group Inc. предсказывают, что к росту нацвалюты приведут устойчивая экономика США и сигналы Федеральной резервной системы о переходе к более взвешенному подходу к снижению ставок. Еще одной причиной называются планы Трампа ввести жесткие тарифы на импортную продукцию.
Согласно данным, стратеги Goldman ожидают роста доллара на 5% в течение этого года. В Deutsche Bank считают, что евро упадет ниже паритета и будет торговаться в диапазоне от 0,95 до 1,05 по отношению к доллару.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства, передает «Радиоточка НСН».
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