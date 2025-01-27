Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Евро дешевеет на 0,7% - до 101,9 рубля. Юань перешел с отметки с 13,52 до 13,35 рубля.

Ранее доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

