Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке опустился ниже 97 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме курс достигнул отметки в 96,6 рубля. Далее произошла коррекция до 97,1 рубля.

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Евро дешевеет на 0,7% - до 101,9 рубля. Юань перешел с отметки с 13,52 до 13,35 рубля.

Ранее доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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