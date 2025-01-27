Курс доллара опустился ниже 97 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке опустился ниже 97 рублей, свидетельствуют данные торгов.
На минимуме курс достигнул отметки в 96,6 рубля. Далее произошла коррекция до 97,1 рубля.
Евро дешевеет на 0,7% - до 101,9 рубля. Юань перешел с отметки с 13,52 до 13,35 рубля.
Ранее доллар опустился ниже отметки в 99 рублей на межбанковском рынке. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Слово пацана» второй год подряд стало самым популярным сериалом
- Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
- Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru