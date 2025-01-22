«Пошлины Трампа и нефть»: Курс доллара к концу года достигнет 110 рублей

Справедливый курс доллара к концу года переместится в диапазон 105-110 рублей, политика Трампа в краткосрочной перспективе будет влиять на это лишь опосредованно, заявил НСН старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин.

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам». По данным на 12:59 мск, курс доллара падал на 3,01% - до 96,5 рубля. К 13:13 мск доллар замедлил падение и находился на уровне 98,38 рубля (-1,12%). Нигматуллин объяснил, почему до этого аналитики ожидали укрепления рубля после инаугурации Трампа.