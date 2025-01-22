«Пошлины Трампа и нефть»: Курс доллара к концу года достигнет 110 рублей
Тимур Нигматуллин заявил НСН, что в этом году доллар будет укрепляться относительно евро, а с учетом инфляции в России и США он дойдет до 105-110 рублей.
Справедливый курс доллара к концу года переместится в диапазон 105-110 рублей, политика Трампа в краткосрочной перспективе будет влиять на это лишь опосредованно, заявил НСН старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин.
Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам». По данным на 12:59 мск, курс доллара падал на 3,01% - до 96,5 рубля. К 13:13 мск доллар замедлил падение и находился на уровне 98,38 рубля (-1,12%). Нигматуллин объяснил, почему до этого аналитики ожидали укрепления рубля после инаугурации Трампа.
«Ранее речь об укреплении доллара шла именно в отношении основных мировых валют, в первую очередь, конечно, с евро. Доллар и евро – это основные мировые валюты, по ним проходит наибольшая доля переводов в SWIFT, внешняя торговля и так далее. Если мы обсуждаем американскую экономику, то обсуждаем именно пару доллар-евро. Если Трамп анонсирует и реализует повышение пошлин, краткосрочный эффект по законам спроса и предложения заключается в укреплении доллара относительно евро. Долгосрочный эффект через два-три года – это ослабление доллара. Рубль здесь не играет роли», - объяснил он.
По его словам, курс рубля будет зависеть от ряда других факторов, но в большей степени от цен на нефть.
«Что касается курса рубля, тут важно оценивать перспективы относительно справедливого курса. Справедливый курс можно посчитать только по накопленной инфляции по отношению к доллару, например. Мы видим, что расчетный курс примерно 96-99 рублей за доллар. Текущее значение практически соответствует этим данным. Если предположим, что инфляция сохранится примерно на текущем уровне в 10% к концу года, то мы должны индексировать курс на 8% (российская инфляция в 10% минус американская в 2%). Получается, что справедливый курс к концу года должен быть в районе 105-110. На колебания будут влиять цены на нефть и прочие глобальные факторы», - рассказал собеседник НСН.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявлял НСН, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
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