Курс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил 74 рубля. Он подскочил на 1 рубль 6 копеек — до 74,01 рубля.

По состоянию на 10:11 курс американской валюты чуть снизился — до 73,83 рубля, сообщает RT.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»

Курс евро вырос на 1 рубль 24 копейки — до 83,40 рубля.

Объявив пандемию, Всемирная организация здравоохранения подрубила рынки, но теперь это больше повлияет на США, чем на Россию, заявил в эфире НСН экономист Михаил Делягин. По его мнению, ВОЗ сознательно усугубляет панику, чтобы смягчить и без того неизбежный экономический спад.

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ФОТО: pxhere.com
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