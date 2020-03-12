Курс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил 74 рубля. Он подскочил на 1 рубль 6 копеек — до 74,01 рубля.

По состоянию на 10:11 курс американской валюты чуть снизился — до 73,83 рубля, сообщает RT.