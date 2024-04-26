Концентрация западных войск у границ Белоруссии и РФ достигла пика

На полях международной встречи по безопасности он указал, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран.

«Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне Пабрады в Литве», - уточнил Муравейко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

