Концентрация западных войск у границ Белоруссии и РФ достигла пика
Сосредоточенная в настоящее время у границ России и Белоруссии группировка западных войск является максимальной за последние 20 лет. Как сообщает ТАСС,Ю об этом заявил первый заместитель госсекретаря белорусского Совбеза Павел Муравейко.
На полях международной встречи по безопасности он указал, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран.
«Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне Пабрады в Литве», - уточнил Муравейко.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru