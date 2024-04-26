Концентрация западных войск у границ Белоруссии и РФ достигла пика

Сосредоточенная в настоящее время у границ России и Белоруссии группировка западных войск является максимальной за последние 20 лет. Как сообщает ТАСС,Ю об этом заявил первый заместитель госсекретаря белорусского Совбеза Павел Муравейко.

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На полях международной встречи по безопасности он указал, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран.

«Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне Пабрады в Литве», - уточнил Муравейко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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