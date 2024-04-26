Самые высокие зарплаты в РФ в апреле получали специалисты сферы IT и геодезисты

В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, рассказали сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

Так, самые высокие зарплатные предложения – у DevOps-инженера (250 тысяч рублей), руководителя группы разработки (201 тысяча) и data-scientist (200 тысяч рублей). Системные аналитики и геодезисты могут рассчитывать на зарплату чуть больше 150 тысяч в месяц.

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В феврале 2024 года средние зарплаты системных аналитиков в России увеличились до 195,2 тысячи рублей. Отмечается, что за прошедший год зарплаты системных аналитиков выросли на 63%. Эта категория IT-специалистов стала лидером по динамике увеличения доходов. При этом, как отмечалось, самые высокие зарплаты на отечественном IT-рынке предлагают дата-сайентистам и DevOps-инженерам, но рост зарплат так не такой опережающий.

IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Рынок ТрудаIt-специалистыЗарплаты

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