Самые высокие зарплаты в РФ в апреле получали специалисты сферы IT и геодезисты

В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, рассказали сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

Так, самые высокие зарплатные предложения – у DevOps-инженера (250 тысяч рублей), руководителя группы разработки (201 тысяча) и data-scientist (200 тысяч рублей). Системные аналитики и геодезисты могут рассчитывать на зарплату чуть больше 150 тысяч в месяц.