Самые высокие зарплаты в РФ в апреле получали специалисты сферы IT и геодезисты
В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, рассказали сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».
Так, самые высокие зарплатные предложения – у DevOps-инженера (250 тысяч рублей), руководителя группы разработки (201 тысяча) и data-scientist (200 тысяч рублей). Системные аналитики и геодезисты могут рассчитывать на зарплату чуть больше 150 тысяч в месяц.
В феврале 2024 года средние зарплаты системных аналитиков в России увеличились до 195,2 тысячи рублей. Отмечается, что за прошедший год зарплаты системных аналитиков выросли на 63%. Эта категория IT-специалистов стала лидером по динамике увеличения доходов. При этом, как отмечалось, самые высокие зарплаты на отечественном IT-рынке предлагают дата-сайентистам и DevOps-инженерам, но рост зарплат так не такой опережающий.
IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru