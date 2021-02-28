Курс биткоина снизился до уровня трехнедельных значений
Курс биткоина рухнул и торгуется на различных биржах в пределах 44,5 тысячи долларов.
Аналогичные значения регистрировали три недели назад, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Биткойн - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций, концепция которой была опубликована в ноябре 2008 года.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании Tesla на 8,6%, сообщает «Свободная пресса». Это связывают со снижением курса биткоина, цену которого сам Маск назвал завышенной.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.
«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Мое мнение – да, рано или поздно это произойдет ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это (биткоин – прим. НСН) – цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена.
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