Курс биткоина снизился до уровня трехнедельных значений

Аналогичные значения регистрировали три недели назад, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Биткойн - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций, концепция которой была опубликована в ноябре 2008 года.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании Tesla на 8,6%, сообщает «Свободная пресса». Это связывают со снижением курса биткоина, цену которого сам Маск назвал завышенной.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.

«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Мое мнение – да, рано или поздно это произойдет ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это (биткоин – прим. НСН) – цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена.

