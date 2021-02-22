Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

Курс биткоина резко снизился, следует из данных биржи Binance.

Стоимость криптовалюты упала ниже 50 тысяч долларов. Так, по состоянию на 17:19 по московскому времени курс биткоина составлял 49,9 тысяч долларов, минутами ранее — 47,6 тысяч, обрушившись на 16%.

Ранее криптовалюта обновила исторический максимум, подорожав до 58 тысяч долларов.

Между тем, криптоэксперт, генеральный директор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов в беседе с Ura.ru рассказал, что не стоит вкладывать деньги в биткоин в краткосрочной перспективе из-за скорого снижения его курса. По мнению специалиста, стоимость криптовалюты в ближайшее время вырастет максимум до 60 тысяч долларов, а затем курс ждет коррекция и небольшой спад.



