Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов
Курс биткоина резко снизился, следует из данных биржи Binance.
Стоимость криптовалюты упала ниже 50 тысяч долларов. Так, по состоянию на 17:19 по московскому времени курс биткоина составлял 49,9 тысяч долларов, минутами ранее — 47,6 тысяч, обрушившись на 16%.
Ранее криптовалюта обновила исторический максимум, подорожав до 58 тысяч долларов.
Между тем, криптоэксперт, генеральный директор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов в беседе с Ura.ru рассказал, что не стоит вкладывать деньги в биткоин в краткосрочной перспективе из-за скорого снижения его курса. По мнению специалиста, стоимость криптовалюты в ближайшее время вырастет максимум до 60 тысяч долларов, а затем курс ждет коррекция и небольшой спад.
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