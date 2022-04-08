Росстат: ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%

Росстат заявил о росте ВВП России в 2021 году на 4,7% согласно второй оценке. Объем ВВП в текущих ценах составляет 131,015 трлн рублей, сообщается в докладе статслужбы.

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Ранее Росстат провел первую оценку роста ВВП РФ в 2021 году и дал такой же показатель 4.7%, тем самым рост ВВП остается на том же уровне 4,7%.

Российская экономика впервые значительно увеличила темпы роста с 2008 года, тогда ВВП увеличился на 5,2%. В сравнении с 2019 годом ВВП РФ увеличился на 1,9%.

По мнению статистической службы значительный рост валового внутреннего продукта в 2021 году связан с восстановлением активности экономики после пандемии коронавируса.

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ФОТО: flickr.com
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