Кудрин посоветовал, как сохранить сбережения
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал совет россиянам распределить деньги между различными активами и часть средств перевести в валюту. Об этом он рассказал в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что совет актуален в том случае, если к сбережениям не планируют обращаться в ближайшие год-полтора. Если накопления небольшие и их планируется тратить, Кудрин посоветовал оставить их в рублях.
Алексей Кудрин считает, что до конца следующего курс рубля останется без резких колебаний на уровне существующих значений, отмечает РИА Новости.
«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», —сказал Кудрин.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в эфире НСН о перспективах рубля.
«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронакризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие. Скорее всего, обновится исторический минимум, нет никакого ограничения в падении», - констатировал он.
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