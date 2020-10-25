Кудрин посоветовал, как сохранить сбережения

Он отметил, что совет актуален в том случае, если к сбережениям не планируют обращаться в ближайшие год-полтора. Если накопления небольшие и их планируется тратить, Кудрин посоветовал оставить их в рублях.

Алексей Кудрин считает, что до конца следующего курс рубля останется без резких колебаний на уровне существующих значений, отмечает РИА Новости.

«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», —сказал Кудрин.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в эфире НСН о перспективах рубля.

«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронакризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие. Скорее всего, обновится исторический минимум, нет никакого ограничения в падении», - констатировал он.

