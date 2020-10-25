Греф спрогнозировал изменение курса рубля к концу года

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор - это, собственно, фундаментальные экономические причины», - заявил Греф.

В качестве фундаментальных экономических причин топ-менеджер назвал валютный баланс, зависящий от цен на экспортные товары и, в первую очередь, на нефть, отмечает «Интерфакс».

«Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом. Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал», - отметил Греф.

Как сообщалось, в конце июля Сбербанк скорректировал ожидания по курсу рубля к доллару США на 2020 год с 70,7 руб. до 70-71 руб. за доллар.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в эфире НСН о перспективах рубля.

«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронакризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие. Скорее всего, обновится исторический минимум, нет никакого ограничения в падении», - констатировал он.

