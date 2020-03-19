Кудрин назвал кризис из-за COVID-19 беспрецедентным
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, он окажет огромное влияние на все стороны жизни. Сейчас уже можно сделать такой вывод, глядя на вводящиеся карантины и ограничение деятельности компаний и предприятий.
Кудрин заявил, что последствия этого кризиса пока «ещё трудно даже оценить», передает ТАСС.
Кудрин указал на то, что правительству нужны соответствующие полномочия для принятия оперативных мер.
Накануне эксперты, опрошенные НСН, объяснили причины непрекращающегося падения российской валюты. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».
Мировой экономический кризис уже начался – об это свидетельствует паника на мировых товарно-сырьевых биржах, обусловленная пугливостью инвесторов и держателе акций. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По мнению сенатора, в подобных условиях у России есть существенное преимущество.
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