Кудрин назвал кризис из-за COVID-19 беспрецедентным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, он окажет огромное влияние на все стороны жизни. Сейчас уже можно сделать такой вывод, глядя на вводящиеся карантины и ограничение деятельности компаний и предприятий.

Кудрин заявил, что последствия этого кризиса пока «ещё трудно даже оценить», передает ТАСС.