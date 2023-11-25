Куба наладит использование карт «Мир» до конца 2023 года
25 ноября 202321:51
Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на территории республики функционирование карт платежной системы «Мир» для оплаты товаров и услуг, заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.
Ряд банков кубинской столицы в середине марта начал прием карт «Мир» для снятия наличных. В настоящий момент картой «Мир» все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах.
Ранее оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru