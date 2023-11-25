Куба наладит использование карт «Мир» до конца 2023 года

Ряд банков кубинской столицы в середине марта начал прием карт «Мир» для снятия наличных. В настоящий момент картой «Мир» все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах.

Ранее оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

