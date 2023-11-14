Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей

Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей.

По словам Комлева, продвижение платежных QR-кодов и организация оплаты через POS-терминалы за границей не противоречат законодательству РФ и правилам системы «Мир», «несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать».

«Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию», — указал глава НСПК.

Комлев добавил, что организация может дать определенные разъяснения банкам по установке POS-терминалов в других странах, которые позволят «чувствовать себя в большей безопасности и уверенности». Как отметил глава НСПК, при использовании за рубежом QR-кода либо платежной ссылки за рубежом транзакция совершается в РФ.

«Это выглядит как оплата на сайте из любой точки мира. Иногда могут возникать противоречия, в какой валюте проходит платеж, но правила от этого не страдают», — пояснил эксперт.

Как отметили в Центробанке, регулятор в целом поддерживает решения, направленные на развитие трансграничных операций.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что банки обсуждают возможность создания конкурента для НСПК, это должно придать «динамичное ускорение» развитию платежных инструментов, напоминает RT.

