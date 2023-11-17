В Венесуэле заявили, что система «Мир» начала работу на территории всей страны

Российская платежная система «Мир» уже позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы МИД страны Ивана Хиль Пинто.

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По его словам, около 36 процентов платежных пунктов принимают карты «Мир». На курортном острове Маргарита в 100 процентах пунктов продаж можно оплачивать покупки с помощью российских карт.

Ранее оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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