Крупные ритейлеры отказались от наличных из-за коронавируса

Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от приема наличных в связи с эпидемией коронавируса. В пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries собщили, что компании договорились отказаться от наличных в пользу предоплаты на сайте, сообщает РЕН ТВ.

Наличными и картами нельзя будет расплатиться и в пунктах выдачи заказа. Более того примерочные и торговые залы будут закрыты для покупателей, а в пункт выдачи можно будет зайти строго по одному. Сотрудники будут работать в масках и перчатках, отмечает Ura.ru.