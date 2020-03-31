Крупные ритейлеры отказались от наличных из-за коронавируса
Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от приема наличных в связи с эпидемией коронавируса. В пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries собщили, что компании договорились отказаться от наличных в пользу предоплаты на сайте, сообщает РЕН ТВ.
Наличными и картами нельзя будет расплатиться и в пунктах выдачи заказа. Более того примерочные и торговые залы будут закрыты для покупателей, а в пункт выдачи можно будет зайти строго по одному. Сотрудники будут работать в масках и перчатках, отмечает Ura.ru.
Ритейлеры также договорились о переходе на бесконтактную курьерскую доставку.
Участниками соглашения стали Wildberries, AliExpress, Lamoda, Ozon, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео–Эльдорадо», «Спортмастер», а также «Леруа Мерлен». Последний при этом не будет заурывать свои торговые залы, пишет «Газета.ру».
Ритейлеры отметили, что эти меры временные. Сроки их окончания пока не сообщаются.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организовать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания, при котором не должно образовываться больших очередей. Он напомнил о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра. В Москве в рамках борьбы с коронавирусом с понедельника, 30 марта, усилен режим самоизоляции. Жителям разрешается ходить только в продуктовые магазины, находящиеся близко к месту проживания.
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