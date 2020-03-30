Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках

Напомним, в Москве в рамках борьбы с коронавирусом с понедельника, 30 марта, усилен режим самоизоляции. Об этом накануне вечером объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь сидеть по домам должны будут все горожане, независимо от возраста. Выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости: при обращении за экстренной медицинской помощью, для того, чтобы добраться на работу, сходить за продуктами в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой - при этом на расстоянии не более 100 метров от дома. Находясь на улице или в магазине необходимо соблюдать социальную дистанции не менее 1,5 метра от других людей.

Позже подобные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, начали вводить и другие российские регионы.

