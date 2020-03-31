Налог на доход по вкладам уже в Госдуме: Что предложат банки

Предложенный президентом России налог в 13% на проценты со вкладов, превышающих один миллион рублей, уже оформлен в виде законопроекта. Точнее, инициатива внесена в Госдуму в качестве поправки ко второму чтению законопроекта, посвящённого компенсации в связи с отменой ЕНВД. Думский комитет по бюджету и налогам уже рекомендовал принять этот документ, передаёт ТАСС.

Согласно тексту поправки, доходы в валюте будут пересчитываться в рубли по курсу ЦБ на день их начисления. От уплаты этого налога освободят только владельцев вкладов на сумму свыше миллиона рублей, если процентная ставка по ним не превышает 1%. Исключение сделано и для счетов эскроу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что счета суммироваться не будут, и речь идёт об отдельно взятом счёте, а не совокупности вкладов, пишет «Коммерсант».

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что «13% на доход от вкладов – это неприятно, но это не что-то из рук вон выходящее». По его мнению, банки после введения этого налога могут повысить ставки.

«Сейчас изменятся немного правила игры, по-другому сбалансируются силы на рынке. Но в целом рынок это переварит и адаптируется.<...> банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным», - говорил эксперт.

Между тем, в Ассоциации банков России фиксировали рост числа заявлений о закрытии вкладов после того, как было объявлено о налоге на доходы по вкладам. Позже министр финансов Антон Силуанов объяснил, что налог введут в 2021 году, а первые уведомления об уплате вкладчики банков получат в 2022 году.

