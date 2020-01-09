Трехлетка на 10 миллиардов. Нужна ли России новая приватизация?

За этот период запланировано продать федеральной собственности на 3,6 миллиарда рублей в год, то есть совокупно чуть более чем на 10 миллиардов. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, выделены несколько направлений для приватизации: снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях; снижение доли государства в компаниях со стопроцентным участием, компании, из которых государство может безболезненно выйти. В план приватизации на сайте правительства включены 186 акционерных обществ, 86 унитарных предприятий и доли в 13 обществах с ограниченной ответственностью. В их числе такие крупные активы как ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Алмазювелирэкспорт», «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод.

Две последние позиции из вышеперечисленных вызвали особое возмущение у бывшего председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова. В эфире НСН приватизацию предприятий алкогольного сектора он назвал «преступлением».

«Этот сектор должен быть под очень жестким государственным контролем. Вся алкогольная продукция должна быть в государственном подчинении, учитывая ее особенную значимость и крупные размеры прибыли. Зачем раздавать, зачем такая откровенная бесхозяйственность?»

Сама по себе приватизации федерального имущества в нынешних условиях на экономическое состояние России повлиять никак не сможет.

«Все равно эти средства откладывают в разные фонды, бюджет пухнет, государство богатеет, казна переполнена деньгами, а у людей - «пшик»: дороги не строятся, деревни разваливаются. Нет понимания, чем живет страна, какие здесь нужды. Остатки приватизируют, деньги осядут – куда они идут, для чего? На повышение уровня населения? Нет. Развитие экономики? Нет. Развитие территорий, села? Нет. Все это бессмысленные шаги, не связанные какой-то единой программой с пониманием, что в основе должна находиться главная цель – повышение уровня жизни населения».

Схожее мнение высказывал в интервью НСН экономист Михаил Делягин. Он также не видит смысла в приватизации: «Без движения лежат 14 триллионов рублей. Федеральный бюджет не знает, куда девать деньги», - отмечал эксперт.

Незначительные в масштабах экономики страны суммы, которые планируется выручить от продажи федеральной собственности, говорят о «симуляции» приватизации – такое мнение высказывал в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев. А это, в свою очередь, вызывает, по выражению собеседника агентства, «неприятные подозрения»:

«Либо правительство де-факто отказывается от приватизации, либо активы раздадут по символической цене «правильным» инвесторам», - предположил Андрей Нечаев.

