«Кровь бизнеса»: Автоперевозчиков призвали поддержать из-за весенней просушки дорог

Контрольным органам нужно проработать вопрос о мерах поддержки автоперевозчиков из-за так называемой весенней просушки дорог: в частности, порожний транспорт можно было бы освободить от контрольных процедур, заявил гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Ассоциация «Грузавтотранс» направила письмо президенту РФ Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой отменить так называемую весеннюю просушку дорог в 2025 году. По мнению участников рынка автоперевозок, если этого не сделать, многим представителям отрасли грозит разорение, кроме того, могут вырасти цены на продукты и другие потребительские товары. Отмечается, что автоперевозчики угрожают на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки. Шляпников отметил, что контрольным органам нужно войти в положение автоперевозчиков.