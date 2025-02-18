«Кровь бизнеса»: Автоперевозчиков призвали поддержать из-за весенней просушки дорог
Перевозчики чувствуют себя очень плохо с учетом падение грузовой базы и несоответствия тарифов, отметил в эфире НСН гендиректор RWDS Леонид Шляпников.
Контрольным органам нужно проработать вопрос о мерах поддержки автоперевозчиков из-за так называемой весенней просушки дорог: в частности, порожний транспорт можно было бы освободить от контрольных процедур, заявил гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что Ассоциация «Грузавтотранс» направила письмо президенту РФ Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой отменить так называемую весеннюю просушку дорог в 2025 году. По мнению участников рынка автоперевозок, если этого не сделать, многим представителям отрасли грозит разорение, кроме того, могут вырасти цены на продукты и другие потребительские товары. Отмечается, что автоперевозчики угрожают на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки. Шляпников отметил, что контрольным органам нужно войти в положение автоперевозчиков.
«Это происходит каждый год. Весенняя просушка и меры, которые принимаются по защите дорожных артерий и магистралей – это обычный набор мероприятий. Просто сейчас недовольство вызвано тем, что увеличилась нагрузка на перевозчиков во всех смыслах – это и себестоимость запчастей, и стоимость топлива, и тарифная разница. То есть, тариф недостаточно покрывает расходы. Они, безусловно, любой простой превращают в еще более существенную проблему, чем это было ранее. Поэтому здесь контрольным органам нужно войти в положение и заниматься поддержкой перевозчиков. Основная проблема не в просушке, которая каждый год у нас есть, а в общей ситуации», - сказал Шляпников.
Он отметил, что порожний транспорт (транспортное средство без груза – ред. НСН), как минимум, можно было бы освободить от контрольных процедур.
«Например, освободить порожний транспорт от возможных контрольных процедур – это очень разумное предложение. Сейчас порожние пробеги втройне сказываются на состоянии перевозчика. С учетом падения грузовой базы, несоответствия тарифов перевозчикам очень плохо. Контролировать дополнительно – это всегда хорошо. Но на данном этапе нужно применять какие-то меры, смягчить в отношении реестра дорог доступность магистралей по некоторым направлениям. Может быть, по порожним пробегам смягчить, ввести послабление. Ущерб дорогам – это бюджет государства, но при этом логистика – это кровь бизнеса», - добавил собеседник агентства.
Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в беседе с НСН заявил, что весенние мероприятия по просушке дорог проводятся каждый год, они не повлияют на доставку продуктов и не затронут федеральные трассы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей»
- Мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг»
- Винник опроверг, что в США ему грозили 200 лет тюрьмы
- Армия России освободила Ямполовку в ДНР
- СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды
- Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским
- Депутат Бессараб заявила о нулевом шансе введения семейного налогообложения
- Песков заявил, что понимания по встрече Путина и Трампа еще нет
- Продюсер Бабичев рассказал, какой зарубежный певец может первым приехать в Россию
- Дерипаска призвал снять антироссийские санкции для мирной жизни на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru