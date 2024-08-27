«Кормушка для коррупционеров»: Самозанятые в грузоперевозках «улизнут» от «обеления»

Малый и средний бизнес испытывает серьезную конкуренцию со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую идут на нарушение закона, чтобы заработать лишние деньги. Об этом НСН заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина.

Издание «Известия» ранее сообщило, что около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере. Поправки в законопроект о системе «ГосЛог» подготовлены ассоциацией «Грузавтотранс» и «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ). Отмечается, что сегодня многие компании, уходя от налогообложения, оформляют сотрудников как самозанятых — их в отрасли более 70%. Новые нормы должны обелить рынок, но могут сказаться на стоимости перевозок, отмечают эксперты. Домнина усомнилась, что доля самозанятых в отрасли составляет 70%.