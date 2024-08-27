«Кормушка для коррупционеров»: Самозанятые в грузоперевозках «улизнут» от «обеления»

Количество самозанятых в отрасли грузоперевозок сильно завышено, к тому же они, скорее всего, будут сдаваться в аренду более крупным игрокам, сказала НСН Светлана Домнина.

Малый и средний бизнес испытывает серьезную конкуренцию со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую идут на нарушение закона, чтобы заработать лишние деньги. Об этом НСН заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина.

Издание «Известия» ранее сообщило, что около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере. Поправки в законопроект о системе «ГосЛог» подготовлены ассоциацией «Грузавтотранс» и «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ). Отмечается, что сегодня многие компании, уходя от налогообложения, оформляют сотрудников как самозанятых — их в отрасли более 70%. Новые нормы должны обелить рынок, но могут сказаться на стоимости перевозок, отмечают эксперты. Домнина усомнилась, что доля самозанятых в отрасли составляет 70%.

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«Во-первых, думаю, эта цифра завышена раза в два. У нас есть индивидуальные предприниматели, есть общества с ограниченной ответственностью и так далее. Во-вторых, самозанятые могут объединиться под каким-то флагом, сдаваться в аренду более крупным игрокам. Будут заключаться договоры аренды с водителем или какие-то другие варианты, как это ранее получилось с такси. Правда, есть проблемы, связанные с обновлением транспорта, с водительским составом и так далее. Сейчас ситуация стала еще сложнее — многие водители уходят, необходимо повышать зарплату, поскольку на прежних условиях они работать не хотят, а ставки на рынке не поднимаются. Все это отразится на затратах на транспортировку и, конечно, на конечной цене товаров», — сказала Домнина.

По словам собеседницы НСН, малый и средний бизнес испытывает давление со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую нарушают закон, чтобы заработать деньги.

«Рынок сегодня очень разношерстный, и средние и даже малые предприятия испытывают конкуренцию со стороны самозанятых, у которых сложнее контролировать и техническое состояние автомобиля, и работу водителя, и ситуацию с “черным налом”. Они идут на нарушение, чтобы заработать», — добавила эксперт.

В свою очередь председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин согласился с тем, что самозанятых в отрасли явно меньше, чем 70%. Он пояснил, что в число самозанятых ошибочно включили всех индивидуальных предпринимателей.

«Громко сказано, что у нас 70% самозанятых. Самозанятые перевозчики имеют право работать только в своем регионе, иметь одну машину. Они не могут выезжать за пределы региона. Почему-то в самозанятые записали всех индивидуальных предпринимателей, которые не знают всех тонкостей законодательства, а на то, чтобы проверить соблюдение всеми участниками рынка всех требований законодательства, не хватит никаких правоохранительных и контролирующих органов не хватит. Считаю, что предлагаемые поправки не будут нормально функционировать», — сказал Матягин.

Собеседник НСН полагает, что в отрасли сильна коррупционная составляющая.

«Коррупцию у нас никто не отменял, и о ней надо говорить открыто. Многие вопросы так и будут решаться благодаря ей, тем более, если недобросовестные заказчики не будут нести никакой ответственности. Должна быть значительной роль общественных организаций, которые должны быть посредником между чиновником, контролирующим органом и перевозчиком. В противном случае форматы, которые красиво заложены и красиво написаны, не будут работать. Это кормушка для коррупционеров, которая не создаст нормальной, добросовестной конкуренции», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года перевозка строительных грузов по железной дороге в России показала худшую динамику за последние пять лет.

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ФОТО: РИА Новости
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