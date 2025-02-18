«Без еды никто не останется!»: Весенняя просушка дорог не затронет федеральные трассы

Весенние мероприятия по просушке дорог проводятся каждый год, они не повлияют на доставку продуктов и не затронут федеральные трассы, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Автоперевозчики грозятся на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки дорог, сообщили «Известия». Это связано с резким расширением сети пунктов весогабаритного контроля, которые в 2025 году охватили почти все региональные дороги. Каждую весну субъекты федерации вводят ограничения на передвижение грузовиков с нагрузкой выше трех-шести тонн на ось. В отсутствие пунктов контроля эти правила часто обходили, то сейчас штрафы до 600 тысяч рублей будут получать даже пустые магистральные фуры. Москвичев призвал не делать проблему на пустом месте.