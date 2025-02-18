«Без еды никто не останется!»: Весенняя просушка дорог не затронет федеральные трассы
При весенней просушке дорог частично закрываются только муниципальные дороги, поэтому проблемы никакой нет, заявил НСН депутат Госдумы Евгений Москвичев.
Весенние мероприятия по просушке дорог проводятся каждый год, они не повлияют на доставку продуктов и не затронут федеральные трассы, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Автоперевозчики грозятся на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки дорог, сообщили «Известия». Это связано с резким расширением сети пунктов весогабаритного контроля, которые в 2025 году охватили почти все региональные дороги. Каждую весну субъекты федерации вводят ограничения на передвижение грузовиков с нагрузкой выше трех-шести тонн на ось. В отсутствие пунктов контроля эти правила часто обходили, то сейчас штрафы до 600 тысяч рублей будут получать даже пустые магистральные фуры. Москвичев призвал не делать проблему на пустом месте.
«Каждый год они (дороги. - прим. НСН) закрываются. Все нормально, все будет хорошо. Не вся страна закрывается. Никакие федеральные дороги не закрываются, только частично муниципальные. А региональные не везде закрываются. Поэтому никто без еды и без работы не останется. А как вы хотели? Дороги беречь надо. А потом люди спрашивают, почему дороги плохие. Что переживать? Надо соблюдать законы» - считает он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские регионы до конца 2024 года получат от правительства дополнительно более 46 млрд рублей на строительство и ремонт автомагистралей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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