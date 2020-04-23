Кричевский: В стране экономическая катастрофа, но Росстат все сгладит

«Показатель прироста ВВП в полтора процента по итогам первого квартала, показатель, который был выведен опытным путем Росстатом, можно принимать с большой натяжкой, потому что всем известно, что статистике верить нельзя, а российской статистике нельзя верить тем более. В то же время, давайте не будем грешить на наших статистиков, потому что они замеряли итоги экономического развития, то есть градусник нашего экономического самочувствия, по итогам квартала, когда эпидемиологическая обстановка в стране была еще более или менее нормальной, а предприятия работали, поэтому полтора процента видятся более или менее вменяемой цифрой. Это может быть меньше, может быть больше, но все равно какой-то плюс был», – объясняет эксперт.

Также экономист поделился своими ожиданиями от второго и третьего кварталов текущего года, а также упрекнул Росстат в «сглаживании» реальной ситуации.

«В то же время, если говорить о втором и третьем кварталах, то здесь в хозяйственный магазин за веревкой и мылом идти, конечно, рано, но в его направлении двигаться стоит. Потому что сегодня 90 процентов сферы услуг поставлены на паузу, а 90 процентов сферы услуг – это две трети всей российской экономики. Две трети экономики не работают. Плюс ко всему, упали до катастрофических значений показатели цен на нефть, и бюджет не получает сегодня ни копейки от экспорта нефти. Помимо этого, направо и налево раздаются бюджетные средства. Кроме того, Центробанк запустил эмиссию и раздает деньги, особо не афишируя свою деятельность. И все это в итоге отразится и на экономике, и на курсе, и на благосостоянии людей. И если уж говорить о благосостоянии, то ориентироваться нужно не на экономический рост или падение по итогам того или иного квартала, а на то, насколько ухудшатся доходы людей в первом и во втором квартале. И вот здесь Росстат проявит себя выдающимся художником-оформителем и максимально сгладит ту катастрофическую картину, которую по факту мы наблюдаем уже сегодня», – уверен он.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН раскрыл причины исторического краха нефтяных цен.

