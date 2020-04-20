Носик: Люди боятся экономической катастрофы, а не эпидемии

Александр Носик : «Я думаю, что стоит поддержать театры, ведь театры – это культура, а культура обществу необходима. Культура никогда не приносит большие дивиденды, поэтому она должна быть на содержании бюджета. И уж тем более, театры Санкт-Петербурга – культурной столицы нашей страны. Вопрос в другом, огромное количество актеров, моих коллег, не служат в театре, у них есть ИП. И вопрос, кто поддержит нас? У нас работы нет, и за нас попросить, даже наверное, некому», – рассуждает в эфире НСН Александр Носик.

