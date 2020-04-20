Носик: Люди боятся экономической катастрофы, а не эпидемии
Актер театра и кино Александр Носик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Совфеде возмущены Минздравом Кубани за предложение врачам шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы Минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией. И посоветовал ей самой заняться пошивом.
Александр Носик : «Я согласен с сенатором Алексеем Пушковым, хотя к сожалению, как это часто бывает в нашей стране, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если вышестоящие учреждения не организовали поставку средств защиты, то врачам лучше шить защитные костюмы сами, потому что от этого зависит их здоровье, их жизнь и жизнь пациентов», – комментирует в интервью НСН Александр Носик.
Студентов-педагогов будут учить преподать онлайн-уроки в вузах
В педагогических вузах предложили ввести дисциплины по дистанционному обучению будущих учителей. Ранее переход школьного обучения в дистанционный формат в связи с распространением коронавируса показал, что к онлайн-обучению оказались подготовлены не все ученики и учителя.
Александр Носик : «Складывается такое ощущение, что сейчас, в период эпидемии, идет обкатка заранее подготовленного проекта по изоляции населения страны и переведения его в онлайн-режим», – делится он со слушателями НСН.
Треть россиян боятся потерять работу из-за коронавируса
Треть россиян опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы. Это следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру». Чуть больше четверти опрошенных переживают, что им могут понизить зарплату. Сам вирус пугает респондентов реже, лишь каждый пятый отметил, что боится заразиться.
Александр Носик : «А что происходит вокруг? Люди теряют работу, их отправляют в неоплачиваемый отпуск, переходят на две три от оклада, который и так смешон и минимален, огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса разоряются и закрываются, а банки продолжают требовать выплат кредита. Поэтому в этой ситуации, при отсутствии финансовой поддержки от государства граждан, малого и среднего бизнеса, совершенно естественно, что люди больше боятся экономической катастрофы, нежели эпидемии коронавируса», – отмечает он в беседе с НСН.
Театры нуждаются в господдержке
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился ко всем федеральным и региональным властям с просьбой поддержать театры страны в условиях карантина из-за коронавируса. Самое тяжелое положение, по его словам, в Санкт-Петербурге.
Александр Носик : «Я думаю, что стоит поддержать театры, ведь театры – это культура, а культура обществу необходима. Культура никогда не приносит большие дивиденды, поэтому она должна быть на содержании бюджета. И уж тем более, театры Санкт-Петербурга – культурной столицы нашей страны. Вопрос в другом, огромное количество актеров, моих коллег, не служат в театре, у них есть ИП. И вопрос, кто поддержит нас? У нас работы нет, и за нас попросить, даже наверное, некому», – рассуждает в эфире НСН Александр Носик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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