Аналитики: Российской нефти американский крах не грозит
Замгендиректора Института национальной энергетики в эфире НСН раскрыл причины исторического краха нефтяных цен.
Цены на нефть американской марки WTI с поставкой в мае вернулись к положительным значениям. Как передает РБК, к утру вторника на Нью-Йоркской товарной бирже она выросла до 1,4 за баррель. Однако к 11 утра по Москве котировки снова обвалились ниже нуля, до - 4,5 долларов.
Напомним, в понедельник впервые в истории цена на американскую нефть WTI упала до отрицательных значений, котировки достигали - 40,32 доллара за баррель.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН раскрыл причины исторического краха нефтяных цен.
«Поздравляю всех: мы живем во время исторических событий. Об этом будут помнить долгие годы, писать книги, защищать диссертации. Мы видим не просто проблемы американской нефтегазовой сферы, мы видим проблемы нынешней системы ценообразования, особенно на базе нефтяной торговли. На цены, вопреки Адаму Смиту, влияют не только спрос и предложение, но и настроения, создаваемые информационным фоном. Из фундаментальных факторов вчера на американский рынок повлияли падение спроса из-за противоэпидемиологических мер во всем мире и заполнение хранилищ. Нефть не только не потребляется, но и хранить ее все труднее, потому что емкости для хранения в мире заполнены, по некоторым оценкам, на три четверти. В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что к концу мая на 100% будут заполнены все нефтехранилища», - отметил экономист.
Кроме того, есть специфическая ситуация на рынке самих США, связанная со структурой потребления и производства.
«Они – крупнейший потребитель нефти, в нормальное время страна потребляет 21 млн баррелей в сутки (примерно 21% добываемой в мире нефти). Сами они производят 13 млн баррелей в сутки, 64% которых приходится на сланцевую нефть. Это легкие и сверхлегкие сорта, в то время как американским НПЗ нужны средние и тяжелые сорта. То есть часть нефти американскому рынку не нужна, она избыточна, потому США начали экспортировать нефть, хотя потребляют больше, чем добывают. А на территории США хранить нефть практически негде. Все это привело к той ситуации, которую мы видели вчера», - добавил Фролов.
По его словам, нефть будет дешеветь, пока не начнется восстановление спроса и начала действия сделки ОПЕК++, которая вступит в силу в мае.
«Однако есть и положительные новости. Потому что добыча нефти в США стремительно сокращается, на 700 тысяч баррелей за две недели. По мере сокращения цены будут выравниваться», - указал эксперт.
Российскую нефть обвал, подобный американскому, не ждет. «Urals вчера доходила до -2 долларов за баррель. Но не до -40 хотя бы. Будем радоваться малому. Но сейчас восстанавливается спрос на нефть в Китае, куда мы поставляем нефть по трубопроводам по долгосрочным контрактам. То есть, в отличие от саудитов, никак не зависим от танкерного флота. Мы с ними много лет боремся за первое место по поставкам в Китай и регулярно побеждаем. Сейчас в конкретный момент с Urals может происходить все, что угодно. Но в среднесрочной перспективе спрос вырастет. Хотя, апрель и, может быть, май будут очень тяжелыми для отечественной нефтяной отрасли. Но такого падения, как в Штатах мы не увидим, потому что наш нефтегазовый рынок принципиально отличается», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Мосбиржа после «беспрецедентного обвала цен» решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.
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