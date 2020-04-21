Аналитики: Российской нефти американский крах не грозит

Кроме того, есть специфическая ситуация на рынке самих США, связанная со структурой потребления и производства.

«Они – крупнейший потребитель нефти, в нормальное время страна потребляет 21 млн баррелей в сутки (примерно 21% добываемой в мире нефти). Сами они производят 13 млн баррелей в сутки, 64% которых приходится на сланцевую нефть. Это легкие и сверхлегкие сорта, в то время как американским НПЗ нужны средние и тяжелые сорта. То есть часть нефти американскому рынку не нужна, она избыточна, потому США начали экспортировать нефть, хотя потребляют больше, чем добывают. А на территории США хранить нефть практически негде. Все это привело к той ситуации, которую мы видели вчера», - добавил Фролов.

По его словам, нефть будет дешеветь, пока не начнется восстановление спроса и начала действия сделки ОПЕК++, которая вступит в силу в мае.

«Однако есть и положительные новости. Потому что добыча нефти в США стремительно сокращается, на 700 тысяч баррелей за две недели. По мере сокращения цены будут выравниваться», - указал эксперт.

Российскую нефть обвал, подобный американскому, не ждет. «Urals вчера доходила до -2 долларов за баррель. Но не до -40 хотя бы. Будем радоваться малому. Но сейчас восстанавливается спрос на нефть в Китае, куда мы поставляем нефть по трубопроводам по долгосрочным контрактам. То есть, в отличие от саудитов, никак не зависим от танкерного флота. Мы с ними много лет боремся за первое место по поставкам в Китай и регулярно побеждаем. Сейчас в конкретный момент с Urals может происходить все, что угодно. Но в среднесрочной перспективе спрос вырастет. Хотя, апрель и, может быть, май будут очень тяжелыми для отечественной нефтяной отрасли. Но такого падения, как в Штатах мы не увидим, потому что наш нефтегазовый рынок принципиально отличается», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Мосбиржа после «беспрецедентного обвала цен» решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.

