Кричевский опроверг прогнозы Дворковича
Сделать точный прогноз сейчас невозможно, потому что не с чем сравнивать, а обычных россиян интересуют другие показатели, заявил в эфире НСН экономист Никита Кричевский.
Экономический кризис в России пока не затронул часть сегментов экономики, и последствия сложившейся ситуации будут более ощутимы в июне и июле, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер РФ, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он также привёл прогнозы относительно падения ВВП по итогам года. ЦБ прогнозирует спад на 4-6%, а «ряд экспертов» - и вовсе на 10%, отметил Дворкович.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что точные прогнозы по ВВП сегодня невозможны, но и не столь важны.
«Сегодня каждый суслик выдаёт прогноз один страшнее другого, но сравнивать банально не с чем. Ни в российской, ни в мировой истории не было "идеального шторма" одновременно из трёх составных частей. Для России это катастрофическое падение цен на нефть вместе с утратой части рынков сбыта, это мировой экономический кризис и коронавирусная пандемия, которая сегодня вынуждает уже второй месяц просить людей оставаться дома на самоизоляции. Будут ли 5-6%, будут ли 10%, сегодня ни для кого не принципиально. Потому что главным для людей является не состояние экономики, а насколько упадут их доходы по итогам года, насколько серьёзно вырастет безработица, какой будет инфляция, какой будет курс национальной валюты, потому что от курса зависит то, по каким ценам будет приходить в страну импорт», - объяснил он.
Кричевский также дал понять, что скептически относится к экономическим оценкам самого Дворковича.
«Дворкович никогда не был экономистом-прорицателем. Он мало что понимал в экономических процессах, потому что всю свою сознательную жизнь в экономике работал чиновником, но никак не системным экономистом, человеком, который серьёзно изучал те или иные экономические дисциплины. Нынешняя активность Дворковича небезосновательно объясняется тем, что он таким образом пытается отвлечь внимание общественности от нелицеприятных контактов с бывшим министром Абызовым — человеком, который сегодня находится под следствием по обвинению в многочисленных коррупционных преступлениях», - сказал экономист.
По мнению экономиста Сергея Хестанова, сейчас сильнее всего страдают сферы бизнеса, которые приносят не так много в ВВП, однако дают много рабочих мест. Если карантинные меры в России снимут 11 мая, то на рынке окажется 7-10 миллионов новых безработных, если позже — то 20 миллионов безработных, сказал он в беседе с НСН.
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