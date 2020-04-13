Кудрин: ВВП России в 2020 году упадет на 5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил о том, что к концу года ВВП страны упадет на 5 процентов, если режим самоизоляции в стране будет продлен.
Одновременно с этим в стране временно, по словам главы Счетной палаты, вырастет безработица: с нынешних 2,5 млн до 8 млн нетрудоустроенных.
В начале апреля Кудрин предсказывал падение ВВП России в 2020 году на уровне 3-5 процентов, однако при неблагоприятном сценарии, как в 2009 году, ВВП может сократиться на 8 процентов.
Кроме того, глава Счетной палаты призвал правительство разработать пакет нестандартных мер для поддержки малого и среднего бизнес в стране. На эти цели, считает он, нужно потратить минимум 5 процентов ВВП.
Отметим, что сегодня глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания поручил перенести срок уплаты налогов и сборов на полгода для малого и среднего бизнеса на полгода, сообщает «Свободная пресса».
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