Кудрин: ВВП России в 2020 году упадет на 5%

Одновременно с этим в стране временно, по словам главы Счетной палаты, вырастет безработица: с нынешних 2,5 млн до 8 млн нетрудоустроенных.



В начале апреля Кудрин предсказывал падение ВВП России в 2020 году на уровне 3-5 процентов, однако при неблагоприятном сценарии, как в 2009 году, ВВП может сократиться на 8 процентов.



Кроме того, глава Счетной палаты призвал правительство разработать пакет нестандартных мер для поддержки малого и среднего бизнес в стране. На эти цели, считает он, нужно потратить минимум 5 процентов ВВП.



Отметим, что сегодня глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания поручил перенести срок уплаты налогов и сборов на полгода для малого и среднего бизнеса на полгода, сообщает «Свободная пресса».

