Правительственный переполох: кто вверх, кто по дрова
НСН внимательно изучила векторы первых кадровых сдвигов в правительстве Мишустина.
Госдума во вторник, 10 ноября, утвердила предложенные главой кабинета министров Михаилом Мишустиным кадровые перестановки в правительстве – первые по новому регламенту, предусмотренному поправками в Конституцию РФ. Федеральных чиновников, которых затронули эти решения, условно можно поделить на три категории, в зависимости от направления карьерного движения: вверх, вбок и вниз (а то и в никуда).
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Главным «бенефициаром» перестановок в кабмине стал возглавлявший Минэнерго Александр Новак. Он занял пост вице-премьера (10-й в структуре правительства), созданный специально под него. Сфера ответственности в новом ранге знакомая – топливно-энергетический комплекс, который до этого курировал вице-премьер Юрий Борисов. Последний теперь сосредоточится на вопросах ВПК.
На смену Новаку возглавить Минэнерго пришел Николай Шульгинов, до сего дня работавший генеральным директором компании «РусГидро». Предшествовавшие этому места работы Шульгинова также связана с энергетикой. Вместе с тем, возраст г-на Шульгинова позволяет предположить временный характер назначения – ему 69 лет при том, что предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 70 лет.
С регионального уровня на федеральный в деле решения проблем строительства и ЖКХ поднялся Ирек Файзуллин. Занимавший пост министра строительства Татарстана Файзуллин возглавил федеральный Минстрой. Кстати, когда-то бывший его начальником в республиканском Минстрое теперь вновь становится для Файзуллина шефом: в правительстве РФ строительство курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Поговаривают, что отношения между Хуснуллиным и бывшим главой Минстроя Владимиром Якушевым не сложились.
Формально пошел на повышение глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, занявший пост министра транспорта. Формально - потому что снискавший славу одного из самых жестких руководителей авиаотрасли во главе крупнейшего авиаперевозчика страны по аппаратному весу и лоббистским возможностям был сопоставим с министром.
Поднялся на кадровую ступень Алексей Чекунков – он занял пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. А прежде возглавлял Фонд развития ДВА. По совпадению Чекунков входит в совет директоров «РусГидро», гендир которой Шульгинов, как уже говорилось, тоже вошел в состав кабмина.
БОКОВОЙ ВЕТЕР
Г-ну Чекункову пост главы Минвостокразвития оставил Александр Козлов. Он сменил одно министерское кресло на другое, возглавив министерство природных ресурсов и экологии. В статусе не потерял, правда, неизвестно, приобрел ли – с учетом того состояния, в котором оставил вверенные его попечению проблемы министр-предшественник.
Сложно назвать карьерным ростом и перемещение по службе Владимира Якушева. Пост главы Минстроя он сменил на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. От Москвы дальше, аппаратный вес явно ниже, если вспомнить колоссальные ресурсы, бывшие под его управлением в прежней должности.
Горизонтальное перемещение прочат и Евгению Дитриху – теперь уже бывший министр транспорта, по прогнозам, будет назначен вр.и.о. губернатора Белгородской области. Регион пусть не самый богатый, но и не аутсайдер. Врио придется серьезно побороться за симпатии его жителей, которые добрую четверть века удерживал губернатор-«долгожитель» Савченко.
ПОД ГОРУ
Оставил пост полпреда президента в УрФО Николай Цуканов. Ему в заслугу на этом посту ставят урегулирование конфликта вокруг несостоявшегося строительства в Екатеринбурге «Храма-на-драме». И в целом претензий к нему, во всяком случае, публично, никаких не выдвигалось. С другой стороны, год назад его помощника обвинили в госизмене, что само по себе способно отравить любую карьеру. Как бы то ни было, его карьерное будущее на момент подготовки материала оставалось неопределенным.
На период, когда Минприроды возглавлял Дмитрий Кобылкин, пришлись два знаковых события – старт мусорной реформы и запуск нацпроекта «Экология». И за работу по обоим этим направлениям Минприроды неоднократно подвергалось критике, в том числе со стороны Счетной палаты РФ. В качестве «утешительного приза» г-ну Кобылкину предложен пост и.о. заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия». С министерским и близко не сопоставимый.
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