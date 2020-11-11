Правительственный переполох: кто вверх, кто по дрова

Главным «бенефициаром» перестановок в кабмине стал возглавлявший Минэнерго Александр Новак. Он занял пост вице-премьера (10-й в структуре правительства), созданный специально под него. Сфера ответственности в новом ранге знакомая – топливно-энергетический комплекс, который до этого курировал вице-премьер Юрий Борисов. Последний теперь сосредоточится на вопросах ВПК.

На смену Новаку возглавить Минэнерго пришел Николай Шульгинов, до сего дня работавший генеральным директором компании «РусГидро». Предшествовавшие этому места работы Шульгинова также связана с энергетикой. Вместе с тем, возраст г-на Шульгинова позволяет предположить временный характер назначения – ему 69 лет при том, что предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 70 лет.

С регионального уровня на федеральный в деле решения проблем строительства и ЖКХ поднялся Ирек Файзуллин. Занимавший пост министра строительства Татарстана Файзуллин возглавил федеральный Минстрой. Кстати, когда-то бывший его начальником в республиканском Минстрое теперь вновь становится для Файзуллина шефом: в правительстве РФ строительство курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Поговаривают, что отношения между Хуснуллиным и бывшим главой Минстроя Владимиром Якушевым не сложились.

Формально пошел на повышение глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, занявший пост министра транспорта. Формально - потому что снискавший славу одного из самых жестких руководителей авиаотрасли во главе крупнейшего авиаперевозчика страны по аппаратному весу и лоббистским возможностям был сопоставим с министром.

Поднялся на кадровую ступень Алексей Чекунков – он занял пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. А прежде возглавлял Фонд развития ДВА. По совпадению Чекунков входит в совет директоров «РусГидро», гендир которой Шульгинов, как уже говорилось, тоже вошел в состав кабмина.

БОКОВОЙ ВЕТЕР